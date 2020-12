Uno youtuber ha creato il rampino di Batman funzionante in un solo anno

Lo youtuber Built IRL in questo anno particolare si è cimentato in una sfida non certo accessibile da tutti: creare il rampino usato da Batman nei film. Sorprendentemente, e contro i pronostici di molti, ci è riuscito ed il risultato è stato davvero degno di nota.

Come si può vedere nel video presente in apertura, il risultato è davvero degno di nota: il meccanismo è alimentato a CO2 e si basa su un motore da 10.000 W. L'intero accessorio si adatta perfettamente al braccio dello youtuber, che riesce a controllare direzione e velocità attraverso una ruota vicino al pollice, per tornare con i piedi per terra in maniera più morbida.

Ovviamente non mancano gli svantaggi e le limitazioni, ma era quanto meno impossibile ottenere un risultato identico a quello dei film, per ovvie ragioni. Nonostante ciò, però, il funzionamento è comunque interessante.

Lo stesso youtuber ha anche svelato di essere al lavoro su uno spara ragnatele come quello di Spider-Man, e sicuramente dopo il successo ottenuto con il rampino di Batman affronterà questa nuova sfida con un piglio diverso.

Sul canale YouTube di Built IRL è anche presente una playlist che mostra il making of della Grapple Gun, ma per coloro che non sono interessati alle operazioni di ingegneria, rimandiamo direttamente al video finale.