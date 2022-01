Molti grazie a Star Wars si sono appassionati alla scienza e allo spazio. Effettivamente la scienza di Guerre Stellari sta iniziando a diventare realtà, e recentemente uno youtuber ha creato la prima spada laser retrattile al mondo - o almeno lui la definisce in questo modo... che gli ha fatto guadagnare persino un Guinness World Record.

L'impresa è stata guidata da Alex Burkan, che gestisce il canale YouTube Alex Lab, e ha creato un dispositivo capace di produrre una lama al plasma lunga 1 metro da 2.800 °C capace di tagliare l'acciaio. "Il componente chiave della mia spada laser è un elettrolizzatore", spiega Burkan al Guinness dei primati. "Un elettrolizzatore è un dispositivo in grado di generare una grande quantità di idrogeno e ossigeno e comprimere il gas a qualsiasi pressione senza un compressore meccanico".

Il risultato, alla fine, è una spada laser in grado di tagliare l'acciaio, anche se non ha i bordi definiti come quelli che possiamo vedere nei film della saga di fantascienza. La creazione, inoltre, non è per nulla stabile: "funziona solo per 30 secondi a piena potenza, la torcia a idrogeno non è stabile come potrebbe essere e puoi vederla facilmente quando si muove", ha spiegato Alex in un video (che potrete trovare qui sopra).

Certo, sicuramente non un dispositivo in grado di sconfiggere il signore dei Sith - visto che dura al massimo 30 secondi - ma una creazione davvero incredibile che ci mostra quello che si può fare con un po' di inventiva e, soprattutto, ingegno. Secondo voi qual è meglio, questa spada laser o quella che sta costruendo la Disney?