Youtuber aveva dato ad un senzatetto un Oreo pieno di dentifricio: condannato a 15 mesi

ReSet, così si fa chiamare sul web, è uno youtuber di Madrd. Si guadagna da vivere facendo video "prank": uno degli ultimi scherzi che ha fatto ha superato ogni confine del buon senso, e gli è costato una condanna a 15 mesi di carcere e a risarcire la vittima. Ma non solo, la sua "carriera" è finita.

Kanghua Ren, questo il suo vero nome, aveva dato ad un senzatetto un Oreo ripieno di dentifricio. L'uomo lo aveva mangiato, con le conseguenze che potete immaginare. Il tutto immortalato con una videocamera, e quindi caricato online, per il pubblico ludibrio degli oltre 1.2 milioni di iscritti dello youtuber 21enne.

Non è la prima volta in cui uno scherzo supera la sottile linea del buon senso. Anzi. Nove volte su dieci, quelli dei "prankster", sono scherzi fatti a totali sconosciuti, con il solo scopo di creare una reazione scomposta aumentando esponenzialmente il fattore intrattenimento.

Ogni tanto succede che la giustizia si faccia sentire, come in questo caso, dove l'azione di Ren è stata giudicata molto severamente dal sistema penale spagnolo. Con la sua gesta lo youtuber avrebbe violato l'integrità morale del senzatetto, che ora sarà risarcito per la violenza sofferta per un totale di 20.000€.

A questo si aggiunge una condanna a 15 mesi di carcere,ma non solo: anche una pena accessoria che impone la sospensione di tutti gli account social per un periodo di cinque anni. Fine della carriera.