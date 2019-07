Gli youtuber entrano in un sindacato tedesco. Scontro in vista con i vertici di YouTube

Importante collaborazione stilata tra alcuni youtuber del gruppo "YouTuber Union", che hanno annunciato l'ingresso in un sindacato europeo, con cui hanno presentato una serie di richieste alla piattaforma di condivisione video di Google. Si tratta di un cambio importante per la community, in quanto fino ad ora YouTube Union aveva avuto poco potere.

La collaborazione è stata stilata con IG Metall, uno degli storici sindacati tedeschi famoso per aver rappresentato negli anni i metalmeccanici e che ha aggiornato le proprie linee guida per abbracciare anche le newco.

L'iniziativa è stata battezzata FairTube, e comprende anche ultimatum lanciato alla piattaforma, che dovrà rispondere entro il 23 Agosto agli appelli, attraverso cui chiedono maggiore trasparenza e più potere di lobbying nella community di content maker.

"Non stiamo chiedendo cose irrealistiche. Vogliamo equità, trasparenza ed essere trattati come partner. E vogliamo una comunicazione personale invece di una comunicazione anonima" ha spiegato a Motherboard il leader della YouTube Union, Jorg Sprave.

In una mail inviata a Gizmodo, Sprave ha annunciato che la YouTubers Union è cresciuta di 1.200 unità nei tre giorni successivi alla pubblicazione del video che ha lanciato la campagna, che è stato accompagnato da "commenti incredibilmente positivi".

Tra le richieste figura anche la creazione di una commissione di mediazione indipendente per affrontare i casi contestati di demonetizzazione e violazione delle linee guida. Nel video Sprave afferma che i creatori di contenuti vogliono essere inclusi nel processo decisionale dell'azienda, ad esempio attraverso un comitato consultivo formale.

Nel caso in cui YouTube non dovesse rispondere, sono state minacciate varie azioni e mobilitazioni.

La campagna mira anche a fare lumi sulla posizione di YouTube nei confronti con le regole dell'Unione Europea. All'orizzonte si profila uno scontro tra le parti, ma da parte di YouTube non è arrivata alcuna risposta.