Lo youtuber Etika si è fatto arrestare in diretta streaming su Instagram

Il popolare youtuber e streamer Desmond "Etika" Amofah è stato arrestato dalla polizia di Brooklyn nel pomeriggio di ieri dopo aver minacciato di farsi del male durante una diretta Instagram a cui stavano assistendo circa 19.000 spettatori.

L'intero episodio è durato circa 45 minuti ed è cominciato con Amofah che ha parlato con la Polizia prima di essere portato fuori dal suo appartamento di Brooklyn.

Durante lo streaming l'hashtag Etika è finito in trend tweet a livello mondiale su Twitter. Lo streamer si è avvalso della fotocamera del suo smartphone per trasmettere in diretta le operazioni delle forze dell'ordine, che sono arrivate nei pressi della sua abitazione in tre auto. La strada è anche stata bloccata in via precauzionale con il classico nastro giallo.

Amofah si è detto "spaventato" durante le operazioni di arresto, mentre i militari gli chiedevano di consegnarsi. Nelle fasi finali della diretta, la Polizia ha fatto irruzione nella sua camera sfondando la porta (a cui lo youtuber aveva rimosso la maniglia) con degli scudi antisommossa.

In un rapporto pubblicato da Newsweek prima dell'incidente di ieri, si parlava di alcuni problemi di natura mentale di Amofah. Lo scorso mese di Aprile sul proprio account ufficiale Twitter aveva annunciato che stava per spararsi. Qualche giorno dopo ha anche pubblicato una fotografia che lo ritraeva in compagnia di una pistola, che poi si è scoperto essere falsa.

Dopo l'arresto, la diretta streaming su Instagram è continuata ma ovviamente nella stanza non era più presente nessuno.