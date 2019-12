Alcuni YouTuber lanciano la campagna #YouTubeIsOver: le nuove linee guida incutono timore

Dopo la questione dello scorso anno, alcuni YouTuber sono tornati a lamentarsi della gestione della piattaforma di streaming da parte di Google. In particolare, questa volta è stata lanciata la campagna #YouTubeIsOver, a cui stanno aderendo parecchie persone.

Stando anche a quanto riportato da Dexerto, l'hashtag #YouTubeIsOver è nelle tendenze di Twitter. Il motivo? Mercoledì 11 dicembre 2019 la piattaforma di streaming ha annunciato delle nuove linee guida tramite il suo blog ufficiale. In parole povere, Google sta iniziando ad usare il "pugno duro" contro i contenuti pubblicati sulla sua piattaforma, in modo da rilevare e bloccare immediatamente i video non ritenuti idonei per i minori.

L'attenzione della società californiana è riposta in particolar modo ai video contenenti "minacce velate o implicite". Queste linee guida verranno rese effettive nel 2020, ma sembra che la piattaforma si stia già adeguando e quindi alcuni Content Creator hanno iniziato ad esprimere delle preoccupazioni in merito, sostenendo che YouTube sta eliminando in modo arbitrario dei video in cui si criticano altre persone, ritenendoli non adatti ai minori.

Ad esempio, uno YouTuber ha affermato che la piattaforma ha rimosso un video in cui si parlava non esattamente nel migliore dei modi di un suo "collega". Anche PewDiePie si è detto preoccupato per la situazione. Per questo motivo, i più critici hanno lanciato la campagna #YouTubeIsOver, invitando i propri fan a cambiare piattaforma.