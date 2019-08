Uno YouTuber si è recato vicino all'Area 51 per 24 ore 'allertando i cecchini'

Il folle piano di invadere l'Area 51 potrebbe coinvolgere milioni di persone il prossimo 20 settembre 2019. Tuttavia, stiamo parlando di una zona sperimentale e militare altamente riservata, che ha delle misure di sicurezza particolarmente aggressive.

Nonostante questo, il popolare YouTuber americano MrBeast ha voluto provare a recarsi vicino alla zona nel contesto di una "challenge" di 24 ore. In particolare, l'influencer e il suo team si sono diretti all'entrata principale dell'Area 51, dove hanno notato che un cecchino appostato dentro un veicolo li stava tenendo d'occhio. A quel punto, i ragazzi hanno deciso di spostarsi verso l'entrata posteriore della zona militare. Da qui MrBeast e il suo team hanno dato il via alla sfida delle 24 ore.

Ovviamente, durante il loro "soggiorno", i ragazzi hanno potuto sentire diversi velivoli che uscivano dall'Area 51, senza che nessuno di essi fosse collegato alle strane teorie legate alla zona. Lo YouTuber ha anche provato ad accamparsi in una delle zone sopraelevate vicine all'area militare e a osservare cosa stava accadendo con un telescopio. Inutile dire che anche questo non ha fatto scoprire nulla a MrBeast e al suo team.

I ragazzi hanno in seguito ricordato agli spettatori di non ripetere le azioni che si vedono in questo video, visto che stiamo parlando di una zona particolarmente pericolosa che ha anche dei cecchini appostati e molte altre misure di sicurezza. D'altronde, il cartello all'entrata specifica "Uso di forza letale autorizzato". Insomma, non è chiaro cosa succederà il prossimo 20 settembre nel caso dovessero realmente presentarsi molte persone davanti all'Area 51.



