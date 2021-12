Uno Youtuber ha spedito delle AirTag in Corea del Nord: ecco che fine hanno fatto

Le AirTags di Apple si prestano a moltissimi usi: molti le utilizzano per tenere sotto controllo la posizione delle chiavi di casa e del portafogli, mentre altri adoperano gli item tracker di Apple per furti d'auto di lusso. Altri ancora, come lo YouTuber Megalag, le utilizzano per... testare le spedizioni DHL in Corea del Nord.

Sì, avete letto bene. Megalag è un canale famoso per testare la capacità del corriere DHL di recapitare pacchi e pacchetti agli indirizzi più disparati. In particolare, lo Youtuber si è reso noto in passato per aver inviato una AirTag a Tim Cook ed una a Elon Musk, tracciando il movimento dei propri pacchi mediante l'item tracker di Cupertino.

I video di Megalag, infatti, utilizzano le feature delle AirTag per tenere costantemente traccia della posizione dei pacchi spediti in giro per il mondo. Questa volta, però, lo Youtuber ha deciso di superarsi, chiedendo a DHL di spedire una scatola in Corea del Nord, tracciando tutti gli spostamenti del pacco tramite una AirTag.

Il video rivela che la precisione delle AirTag è impressionante anche in condizioni fisiche avverse: per esempio, Megalag è riuscito a tenere traccia della posizione esatta del dispositivo anche mentre esso si trovava in quota nella stiva di un aereo cargo, e ne ha poi tracciato il percorso in giro per il mondo nel tentativo di giungere in Corea del Nord.

In particolare, la AirTag si è fermata in alcuni aeroporti in giro per il mondo, ovvero in Germania, in Corea del Sud e infine in Cina. Da qui, tuttavia, il dispositivo non è riuscito a entrare in Corea del Nord, che è uno Stato estremamente isolato rispetto al resto della comunità internazionale. Dopo che il pacco è rimasto fermo per giorni a Pechino, lo Youtuber ha ricevuto una lettera che diceva che il suo pacco era stato perso e che DHL avrebbe restituito il costo della AirTag che vi era contenuta.

Megalag ha dunque spedito un secondo pacco contenente una AirTag, sempre in Corea del Nord: quest'ultimo, dopo delle traversie durate alcune settimane, si è fermato in Corea del Sud, per via di un errore di spedizione di DHL, che ha infine riconsegnato il plico allo Youtuber. Le informazioni contenute nel video di Megalag sono certamente interessanti, ma sembrano anche suggerire che in realtà DHL non riesca ad arrivare in Corea del Nord con le proprie spedizioni, nonostante l'azienda dica di poterlo fare.