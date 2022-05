YouTuber sprona iscritti a condurre attacchi DDoS contro Russia: perché non va fatto

Le scintille tra gli “hacktivisti” e la Russia continuano a non mancare e, anzi, la situazione starebbe peggiorando anche per coloro che, al momento, non sono direttamente coinvolti: uno YouTuber ha incoraggiato gli iscritti a condurre una guerra informatica contro la Russia tramite attacchi DDoS.

L’appello lanciato questa settimana da Boxmining, content creator del mondo crypto e NFT con 268.000 iscritti, parla chiaro: egli ha chiesto l’aiuto di tutti gli spettatori per fermare la propaganda del Cremlino sfruttando uno strumento chiamato “Liberator”, creato dagli hacktivisti di “disBalancer” e pensato per utilizzare il proprio computer per un attacco DDoS o Distributed Denial of Service.

Per chi non sapesse come funziona questa tipologia di offensiva informatica, il modo più semplice per descriverlo è il seguente: una rete di dispositivi viene sfruttata per inviare una ondata di richieste a un server bersaglio affinché quest’ultimo cessi di funzionare correttamente o, almeno, non riesca a operare senza intoppi continui, offrendo quindi un’esperienza estremamente spiacevole all’utente finale.

I colleghi di BleepingComputer hanno testato a tutti gli effetti questo strumento che, dopo l’esecuzione, mostrerebbe il semplice messaggio di testo “Sto cercando l'obiettivo del Cremlino da sconfiggere…” fino all’avvio dell’effettivo attacco ai danni di uno dei siti Web indicati da disBalancer. Si tratta quindi di un prodotto facile da utilizzare, ma non poco pericoloso.

Lo stesso Dyma Budorin, consulente di disBalancer, avrebbe confermato allo YouTuber che il fatto viene segnalato rapidamente alle autorità competenti e che, ad ogni modo, condurre attacchi DDoS è un reato penale nella maggior parte dei Paesi. A ciò si aggiungono le potenziali ritorsioni con offensive mirate da parte degli hacker legati al Cremlino stesso, fonte di preoccupazione anche per i ricercatori di Avast Threat Labs che, durante aprile 2022, hanno messo in guardia il pubblico in merito all'adesione agli attacchi DDoS contro la Russia.

Per quanto convincente, questa causa presenta numerosi rischi importanti; inutile evidenziare, quindi, come diversi esperti di cybersecurity sconsiglino caldamente attività di questo tipo all’utente medio. Considerato che già gli hacktivisti di Anonymous non intendono fermare le loro offensive contro la Russia, meglio lasciare la cyberwar agli esperti.

Nel frattempo, Cloudflare ha mitigato uno degli attacchi DDoS HTTPS più grandi mai visti.