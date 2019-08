Lo YouTuber St3pny al centro di un processo per evasione fiscale

Ricorderete sicuramente le recenti notizie che hanno coinvolto il popolare YouTuber St3pny, membro del gruppo "I Mates". Ebbene, come riportato da Repubblica, negli ultimi giorni la pm Christina Von Borries ha fatto notificare a Stefano Lepri, questo il vero nome della star del Web, un decreto di citazione diretta a giudizio.

Le accuse sono quelle di aver fatto figurare alcune entrate come proventi dalla cessione dei diritti d'autore per "sottrarsi" al più severo regime legato al lavoro autonomo. Nell'articolo di Repubblica si legge: "L'evasione si sarebbe consumata tra il 2013 e il 2018, per un totale di diverse centinaia di migliaia di euro, ma il processo riguarderà solo la dichiarazione del 2017: in quell'anno St3pny, 25 anni, avrebbe superato la soglia perseguibile penalmente, per un totale di circa 75 mila euro a fronte di 344 mila di incassi".

Nella relazione delle Fiamme Gialle si legge invece: "L'influencer presta non soltanto la propria notorietà per veicolare il messaggio pubblicitario ma si impegna fattivamente a diffonderlo, come se fosse l'espressione libera del proprio pensiero, confondendo il contenuto commerciale con le esperienze della propria vita privata e quindi con i contenuti della piattaforma". Insomma, dopo la "viralità" delle notizie di qualche mese fa, ora St3pny finirà anche a processo.