Yuan digitale in Cina raggiunge 260 milioni di cittadini: continuano i test

I test dello Yuan digitale in Cina lo scorso giugno hanno visto la consegna di 40 milioni di Yuan ai cittadini coinvolti, un passo importante verso la maggiore diffusione della valuta virtuale nei confini del Dragone. Questo periodo di prova sta continuando e con successo, dato che 261 milioni di utenti sono ormai parte del progetto.

Come ripreso da TechCrunch, infatti, il portafoglio digitale della Banca Centrale Cinese è a oggi una delle applicazioni per smartphone dalla crescita più rapida sul mercato, con circa un quinto della popolazione iscrittosi. La creazione di wallet e-CNY è ormai all’ordine del giorno a Pechino e non solo, tanto che si contano transazioni per un valore di 87,5 miliardi di Yuan - 13,78 miliardi di Dollari al cambio attuale.

La sperimentazione dello Yuan digitale nelle grandi città prosegue ancora oggi e il passo cruciale è stato fatto: il rilascio del wallet e-CNY su iOS e Android in Cina. In questo modo, il governo guidato dal PCC velocizza la diffusione della valuta digitale anticipando l’Unione Europea con il suo Euro digitale ancora in fase di sviluppo.

Ma a cosa punterà esattamente lo Yuan digitale? Innanzitutto, diversificare le forme di contante fornite al pubblico dalla Banca Centrale, sostenendo così l’inclusione finanziaria. Altro dettaglio importante è la volontà di sostenere la concorrenza leale, l'efficienza e la sicurezza dei servizi di pagamento al dettaglio. Infine, altro intento è l’esplorazione del miglioramento dei pagamenti transfrontalieri.

Nuovo proving ground essenziale sarà infine quello delle imminenti Olimpiadi Invernali: con l’approdo di atleti, turisti e investitori sul suolo del Dragone crescerà anche il volume di scambi, mettendo ulteriormente alla prova la valuta digitale cinese. Sarà interessante capire, dunque, quando arriverà l’Euro digitale e se riscuoterà lo stesso successo.