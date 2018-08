Yuneec presenta Mantis Q: il drone da viaggio con comando vocale

Yuneec presenta Mantis Q, un drone da viaggio compatto e robusto le cui capacità vanno ben oltre l’immortalare bei momenti in immagini e video 4K dalla qualità eccezionale. Con Mantis Q il divertimento è garantito.

Questo apparecchio è dotato di innovativo comando vocale, una velocissima modalità Sport, una lunga autonomia di volo, modalità di volo automatiche, pratico riconoscimento visivo e funzione Social Sharing integrata.

Concepito come semplice compagno di viaggio da portare ovunque con sé, questo drone è ideale per i fan delle attività all’aria aperta, gli appassionati di gadget e gli amanti dell’adrenalina pura.

Mantis Q è il primo drone dotato di videocamera di Yuneec che può essere comandato in modo intuitivo a voce. Sia per decollare, atterrare, scattare foto o fare video, il piccolo quadricottero reagisce al comando vocale. Inoltre, Mantis Q è dotato di riconoscimento visivo e ciò lo rende perfetto per fare fantastici selfie e video.

Grazie al suo design efficiente dal punto di vista energetico, questo pratico quadricottero può volare per 33 minuti, donando così molto tempo ai suoi piloti per fare splendidi videoclip e foto. Quando è piegato, Mantis Q misura appena 168 x 96 x 58 mm e pesa meno di 500 g. È dunque l’accompagnatore ideale per piccole e grandi avventure.

Una fantastica modalità Sport permette al drone di volare veloce. In questa modalità, infatti, Mantis Q raggiunge una velocità di 72 km/h e vola come un vero drone da corsa. Nel frattempo, l’immagine live viene mostrata sullo smartphone collegato al telecomando con un tempo di latenza inferiore a 200 ms.

Il Mantis Q può scattare foto e fare video grazie alla videocamera integrata che, durante il volo, può essere inclinata con il telecomando fino a 20 gradi verso l’alto e di 90 gradi verso il basso.

Le immagini vengono salvate nella scheda Micro SD in dotazione con una risoluzione di 4800x2700 (16:9) o 4160x3120 (4:3) pixel in formato JPEG e/o DNG, esattamente come i video registrati fino a 4K. Questi vengono inoltre stabilizzati elettronicamente su tre assi dal vivo e mediante il sistema fino a Full HD (1920x1080). La stabilizzazione elettronica delle immagini (EIS) è a risparmio energetico, solida e priva di meccanismi fragili. Mantis Q è dotato inoltre di modalità volo automatiche come Journey od Point of Interest per riprese in volo con qualità da film. Il drone dispone anche di una pratica funzione Social Sharing che permette all’utente di postare foto e video sui social network direttamente dall’app.

Mantis Q viene comandato da un controller in dotazione che trasmette il segnale video e di comando in un raggio di distanza fino a 800 metri (Compliance CE; 1,5 km FCC). Poiché il drone è in grado di mantenere la sua altezza e posizione autonomamente, Mantis Q può essere utilizzato in modo semplice e intuitivo anche senza conoscenze preliminari. È altresì possibile limitare il raggio d’azione del drone mediante una barriera virtuale. Grazie ai precisi sensori GPS e IPS a ultrasuoni, Mantis Q può volare sia negli spazi chiusi che all’esterno.

La confezione di Mantis Q include di serie, oltre al drone, un telecomando, una batteria ricaricabile, eliche di ricambio e un triplo caricabatteria e può essere acquistato a un prezzo al dettaglio di 499 euro. In alternativa, è disponibile anche Mantis Q X-Pack. Questo pacchetto, oltre al drone e al controller, comprende tre batterie ricaricabili e due set di eliche di ricambio e viene fornito in una pratica borsa per fotocamere. Il prezzo di vendita al dettaglio di Mantis Q X-Pack è di 599 euro. Entrambe le varianti di Mantis Q saranno disponibili a breve in commercio.