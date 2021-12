Yusaku Maezawa, dopo 12 giorni sulla Stazione Spaziale, torna sulla Terra

Qualche settimana fa vi avevamo raccontato di Yusaku Maezawa, miliardario magnante degli e-commerce che è diventato il primo turista ufficiale della Stazione Spaziale Internazionale. Adesso, dopo ben 12 giorni di permanenza a bordo della struttura spaziale, Maezawa è finalmente ritornato sulla Terra.

Il miliardario e il suo assistente, Yozo Hirano, sono atterrati domenica 19 dicembre insieme al cosmonauta Alexander Misurkin all'interno della navicella spaziale Soyuz MS-20. Il magnante degli e-commerce sembra essersi divertito a bordo dell'ISS, dove ha girato perfino 14 video che ha poi pubblicato su YouTube.

Questo non è l'unico viaggio che condurrà il miliardario per andare nello spazio. Maezawa, infatti, nel 2018 si è "prenotato" per un viaggio con SpaceX per un volo che farà un viaggio intorno alla Luna sulla navicella spaziale Starship. La missione - chiamata "cara Luna" - di Maezawa, porterà lui e un equipaggio di artisti intorno al nostro satellite nel 2023.

Grazie alla presenza di Misurkin, Maezawa e Hirano è stato stabilito un nuovo record per il maggior numero di persone nello spazio. Per i pochi minuti in cui il terzo volo umano di Blue Origin è stato nello spazio l'11 dicembre, c'erano la bellezza di 19 persone fuori dal pianeta, inclusi i tre membri dell'equipaggio della Soyuz MS-20 - il record del 18 settembre 2021 è stato quindi superato.