Yusaku Maezawa è diventato il primo turista ad andare sulla Stazione Spaziale

Sulla Stazione Spaziale Internazionale c'è un nuovo cosmonauta. No, non fa parte di alcun agenzia spaziale, ma si tratta di Yusaku Maezawa, un miliardario magnante degli e-commerce, che recentemente è stato trasportato a bordo della stazione orbitante. Da oggi in poi Maezawa può considerarsi ufficialmente un vero e proprio astronauta.

Il miliardario è arrivato a bordo un razzo russo Soyuz dal Kazakistan, insieme al suo assistente di produzione Yozo Hirano e il cosmonauta russo Alexander Misurkin. A bordo dell'ISS c'è stato anche il regista Klim Shipenko e l'attrice russa Yulia Peresild, che hanno girato delle sequenze per il primo film nello spazio.

Visto che quella del film era una vera e propria "questione lavorativa", Yusaku Maezawa è di fatto il primo turista spaziale in più di un decennio a salire a bordo della ISS. La sua villeggiatura durerà per 12 giorni ma non sarà l'ultima: il miliardario ha già un biglietto prenotato con SpaceX nel 2023 per fare un giro intorno alla Luna.

Maezawa doveva portare una ragazza con sé per conto di un reality show. Tuttavia lo spettacolo è stato annullato e il miliardario ha deciso di portare insieme a lui otto artisti. Prima di essere lanciato insieme alla Soyuz, il magnante degli e-commerce ha dichiarato ai giornalisti che si sentiva "come uno studente di scuola elementare che sta per andare in gita".