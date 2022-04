Questo 'zaino' ipertecnologico sarà utilizzato dagli astronauti sulla Luna

Gli esseri umani torneranno molto presto sulla Luna e, per questo motivo, devono andarci preparati il più possibile. Così la NASA, insieme ai suoi partner, ha creato un nuovo dispositivo che sarà dato in dotazione a tutti gli astronauti: uno zaino chiamato KnaCK (Kinematic Navigation and Cartography Knapsack).

Lo zaino è dotato di uno scanner LIDAR portatile che scansiona costantemente il terreno mentre chi lo indossa cammina, raccogliendo informazioni dettagliate sulla superficie circostante. "Il sensore è uno strumento di rilevamento sia per la navigazione che per la mappatura scientifica, in grado di creare mappe 3D ad altissima risoluzione", afferma lo scienziato planetario Michael Zanetti del Marshall Space Flight della NASA.

Il sistema, in poche parole, utilizza un raggio laser continuo con una frequenza modulata. Quando la luce di questo raggio viene riflessa da una superficie, la sua frequenza cambia. Dopo che la luce torna all'interno del dispositivo viene elaborata e la differenza tra i due diventa proporzionale alla distanza dalla superficie. Questo processo, infine, genera una mappa topografica della zona circostante.

KNaCK è in grado di raccogliere milioni di punti luce e funziona anche al buio. In questo modo gli astronauti potranno navigare tranquillamente anche in un ambiente che non conoscono. I test sul campo finora hanno restituito ottimi risultati. Nel novembre 2021 la tecnologia è stata utilizzata per mappare un cratere vulcanico e per condurre una ricostruzione 3D delle dune di sabbia del centro della NASA.

Molto probabilmente, quindi, potremmo vedere KNaCK - che ha un peso di 18 chili - sul nostro satellite nel 2025.