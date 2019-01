Zaino per laptop Samsonite e Motorola Moto Z3 Play in offerta su Amazon

Torna il nostro appuntamento quotidiano con le migliori offerte d'informatica ed elettronica proposte da Amazon ai propri utenti. Nella giornata di oggi il colosso di Seattle propone un interessante smartphone ed un'offerta su uno zaino per laptop targato Samsonite.

Partendo proprio dallo smartphone, si tratta del Motorola Moto Z3 Play, uno smartphone con schermo da 6,18 pollici FullHd+, con risoluzione di 1080x2160 pixel e densità di 391ppi su uno schermo OLED, e 64 gigabyte di memoria, espandibile tramite microSD fino a 128 gigabyte. Il dispositivo può essere acquistato a 349 Euro, 150 Euro in meno rispetto al prezzo di listino di 499,99 Euro. Si tratta di un'offerta senza dubbio interessante, per uno smartphone che include nella confezione anche il Moto Power Pack ed il Caricabatteria TurboPower, da utilizzare per ricaricare la batteria da 3.000 mAh.

Offerta anche sullo zaino porta PC Samsonite, uno dei marchi più importanti del settore, che propone lo zaino porta PC Qibyte a 36,99 Euro rispetto ai 62 Euro di listino. Lo zaino in questione, disponibile nella colorazione grigio antracite, ha una capienza di 14,1 pollici e quindi è perfettamente compatibile con la maggior parte dei laptop presenti sul mercato. Lo zaino ha le dimensioni di 30 cm di larghezza e 44 cm di altezza, a fronte di una profondità di circa 11 centimetri.