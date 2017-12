Zanco Tiny T1 è il mobile phone più piccolo al mondo

Zanco è un’azienda con sede nel Regno Unito ed ha guadagnato una crescente popolarità per l’avvio di una campagna su Kickstarter per il mobile phone piùal mondo.

Il device in questione si chiama Tiny T1 e misura infatti solo 46,7 x 21 x 12 millimetri e pesa solo 12 grammi, è più leggero di una moneta e poco più grande di un euro; lo si può prenotare a 33€.

La tendenza dell’anno ha visto praticamente tutti i principali OEM immettere sul mercato smartphone con design full-screen, dotati di display con diagonali molto generose inserite in dimensioni complessive relativamente compatte grazie alla quasi totale eliminazione delle cornici.

Il corpo particolarmente piccolo e compatto include una tastiera retroilluminata con numeri e lettere per telefonare e mandare o rispondere a messaggi di testo (SMS), e un micro display OLED da 0,49 pollici con risoluzione di 64×32 pixel. Il telefono supporta una singola nano SIM che consente di memorizzare fino a 300 contatti nella rubrica e fino a 50 messaggi di testo, inoltre può mostrare il registro delle chiamate grazie alla memoria integrata di 32 MB. Il telefono più piccolo al mondo è alimentato dal processore MediaTek MTK6261D e supportato da 32 MB di RAM. La dotazione hardware include poi una batteria capace di offrire un’autonomia pari a 180 minuti in conversazione e fino a 3 giorni in standby, un altoparlante e un microfono. In quanto alle opzioni di connettività, Tiny T1 supporta 2G, Bluetooth e microUSB ma è assente il supporto alle frequenze 3G e 4G LTE: ciò significa che non può connettersi a Internet.

L’obiettivo fissato per la campagna su Kickstarter era di $33.480 ed è stato già ampiamente superato. Il prezzo per il pre-ordine è di $40, con spedizioni in tutto il mondo a partire da maggio 2018. L’unico vero difetto di questo Zanco Tiny T1 è la sola connettività 2G, che ormai pare destinata a scomparire.