Zanzare geneticamente modificate: ecco come faranno gli scienziati

Recentemente vi abbiamo parlato del rilascio di miliardi di zanzare geneticamente modificate in natura. La notizia potrebbe sicuramente confondere chi la legge, per questo motivo abbiamo deciso di spiegarvi come funzionerà tutto il procedimento. Quindi: ecco come faranno gli scienziati a modificare geneticamente le zanzare.

Negli Stati Uniti tra il 2010 e il 2017 ci sono stati più di 5000 casi di febbre dengue, che si trasmette tramite puntura delle zanzare Aedes. In Florida, invece, solo nel 2020 si sono registrati 70 casi di infezione domestica da dengue. Così come potrete immaginare, quindi, quello delle zanzare è diventato un grosso problema.



Come evitare il virus trasmesso dalle zanzare? Poiché le zanzare in Florida stanno sviluppando una resistenza agli insetticidi (un po' come gli scarafaggi), l'unica arma in grado di combatterle è il controllo degli insetti. Per farlo Oxitec, una società che si occupa di biotecnologie, ha ottenuto l'autorizzazione ad immettere in Florida milioni di zanzare geneticamente modificate .



Come viene attuato il tutto? Le zanzare modificate vengono dotati di un gene auto-limitante, che rende gli esemplari femmine dipendenti da un antibiotico, la tetraciclina. Senza questo antibiotico moriranno prima dell'accoppiamento. Gli esemplari maschi, invece, andranno ad accoppiarsi con zanzare femmine della popolazione nativa, trasmettendo il gene auto-limitante alla progenie.



In questo modo la nascita delle femmine (gli unici insetti in grado di pungere e trasmettere il virus della febbre dengue) sarà estremamente limitata perché moriranno prima. Questo gene dovrebbe estinguersi dopo qualche generazione, evitando infine danni pesanti all'ecosistema.