Ma le zanzare hanno del proprio sangue o è quello delle sue vittime?

Ormai l’estate, che ci piaccia o meno, sta giungendo al termine. Tra le varie cose che ci dispiace salutare, come le giornate più lunghe, ci sono elementi di questa stagione che non riusciamo proprio a sopportare, come il sudore e le zanzare per esempio.

Se siete dei monaci buddisti, non avrete problemi ad essere misericordiosi con questi insetti; se invece siete dei tipi dal “grilletto facile”, vi sarà capitato di colpire accidentalmente la femmina di zanzara per non essere infastiditi mentre si sta lavorando o si è pronti per una bella dormitina.

Ironia della sorte, mentre sto scrivendo questo articolo, una zanzara sembra proprio essersi affezionata a me.

Vi siete mai chiesti se il liquido rosso che contengono questi insetti sia del vero sangue? E, se sì, quel sangue è quello che si è appena rubato dal nostro braccio o è il proprio? Cominciamo col dire che, in realtà, non è vero sangue, bensì emolinfa.

L'emolinfa si trova negli artropodi, compresi gli insetti. La sostanza è composta principalmente da acqua, sebbene contenga anche un mix di sostanze come ioni, pigmenti, carboidrati, lipidi, glicerolo, amminoacidi e ormoni. La funzione della suddetta sostanza è molto simile a quella del sangue umano o di altri vertebrati; tuttavia, ci sono delle ovvie differenze, prima fra tutte il colore, molto più chiaro nei mosquitoes. Come potete ben immaginare, le zanzare non hanno globuli rossi.

Un'altra differenza fondamentale è che il sangue umano si muove attraverso un sistema circolatorio chiuso di vasi sanguigni, comprese le arterie e le vene. Le zanzare, al contrario, hanno un sistema circolatorio aperto, il che significa che l'emolinfa scorre liberamente in tutto il loro corpo, a volte anche accumulandosi in spazi aperti chiamati emocele, o "spazi sanguigni".

Inoltre, a differenza del sangue umano, l'emolinfa non trasporta ossigeno e anidride carbonica. Gli insetti, comprese le zanzare, respirano attraverso i tubi tracheali che si trovano in tutto il loro corpo. Il cuore di questi artropodi è molto differente dal nostro, infatti pompa emolinfa fuori dagli emoceli.

Se le zanzare hanno una propria sostanza simile al sangue, perché si nutrono del nostro? Innanzitutto, è importante notare che solo le femmine di zanzara pungono. Le proteine ​​e il ferro nel sangue che raccolgono sono usati per fare le uova. Altrimenti, le zanzare femmine, come i maschi, si nutrirebbero di nettare e acqua. Le femmine raccolgono circa tre milligrammi di sangue per morso.