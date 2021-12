Le zanzare si ubriacano se succhiano il sangue di una persona che ha bevuto alcol?

Agli scienziati piace sicuramente domandarsi le cose più strane, e molte volte trovano perfino una risposta. Così, qualche tempo fa, si sono chiesti: se le zanzare succhiano il sangue di una persona ubriaca, a loro volta questi insetti si ubriacano? Effettivamente un esperimento simile è stato condotto, ma non con le zanzare.

"Le implicazioni di questa domanda sono... profonde", ha dichiarato l'entomologo Michael Raupp. Non sono stati effettuati studi importanti su questo argomento prendendo di mira le zanzare... ma abbiamo una risposta per quanto riguarda le sanguisughe. Intanto, quello che sappiamo è che gli insetti possono "ubriacarsi", perfino alle api succede quando si nutrono di nettare fermentato.

Così, nel 1994 gli scienziati norvegesi Anders Baerheim e Hogne Sandvik si chiesero se la birra potesse aver effetto anche sulle sanguisughe. Sei di queste creature furono immerse brevemente all'interno di diversi bicchieri di birre. Dopo l'esposizione alla bevanda che veniva bevuta anche in Egitto, alcune sanguisughe iniziarono a comportarsi in uno strano modo, ondeggiando i loro corpi anteriori, perdendo la presa o cadendo sulla schiena.

Tornando alle zanzare, non sappiamo se possono ubriacarsi se succhiano il sangue di una persona ubriaca, ma molto probabilmente, poiché si nutrono anche di frutta marcia e fermentata, hanno sviluppato una rispettabile tolleranza per l'alcol completamente naturale. Perfino gli elefanti si ubriacano se bevono il vino... ed è successo in Cina.