zCash: anche Edward Snowden coinvolto nello sviluppo della criptovaluta

Mentre il mercato delle criptovalute traballa a causa delle incertezze macroeconomiche e geopolitiche globali, arriva un'interessante notizia da un token spesso considerato "minore". A quanto pare, infatti, tra i creatori della criptovaluta zCash vi sarebbe addirittura Edward Snowden, la famosa "gola profonda" dell'NSA americana.

Nello specifico, Snowden avrebbe avuto un ruolo chiave nello sviluppo di zCash, che proprio per questo porrebbe un'enfasi molto più forte di qualsiasi altra criptovaluta sulla privacy, se non altro per via della particolare storia da whistleblower dell'ex-impiegato dell'NSA. D'altro canto, anche oggi Snowden è impegnato in numerose campagne contro la sorveglianza in rete, ed è persino arrivato a criticare duramente iOS e Android per via della collaborazione di Apple e Google con il Governo americano.

La collaborazione tra Snowden e zCash sarebbe stata segreta fin dal primo momento e non è ancora stata confermata dall'ex-tecnico CIA e NSA, ma non sembra così improbabile. D'altro canto, l'anno scorso lo stesso Snowden si era lanciato nel mercato NFT mettendo all'asta per scopi benefici la sua intera sentenza di condanna dell'NSA nel processo che ha visto l'agenzia governativa americana contrapposta al leaker.

Snowden, comunque, compare in una serie di video rilasciati da zCash Media, l'outlet di notizie legato a zCash, che propone anche contenuti educativi relativi alla criptovaluta. I video, risalenti al 2016, spiegano che il whistleblower avrebbe avuto un ruolo "segreto" nello sviluppo del token. Per il momento, comunque, non è chiaro né se vi siano stati ulteriori contatti tra zCash e Snowden dopo il 2016, né tantomeno quale ruolo questi abbia svolto nello sviluppo della moneta.

Nel video, l'ex-NSA spiega che "ho visto che ci lavoravano diversi accademici di cui mi fidavo in ambiti come la crittografia, ed ho pensato che fosse un progetto interessante": per questo, utilizzando lo pseudonimo John Dobbertin, Snowden avrebbe direttamente lavorato a contatto con i creatori di zCash sui suoi protocolli di privacy, ricoprendo un ruolo ignoto nel team dietro alla criptovaluta.