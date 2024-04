Né zebra, né cavallo: che animale è quello nato nello zoo di Falconara Marittima?

Tra gli animali più strani al mondo ce n'è uno che assomiglia ad un cavallo, a una zebra e a una giraffa ma non è nessuno dei due. Si tratta dell'Okapi, chiamata anche "giraffa delle foreste". L'evento è più unico che raro considerando che ci sono solo quattro esemplari in Italia e che questa specie è in via d'estinzione.

Il Parco Zoo Falconara ha festeggiato la nascita di un nuovo cucciolo di Okapi, il secondo a nascere sul suolo italiano. I genitori, Elani e Dayo, non sono nuovi a queste gioie, avendo già dato alla luce Italo, il primo a nascere in Italia. Il nuovo membro della famiglia (lo vedete nel video a fine articolo) è accolto con grande affetto, soprattutto dalla madre che lo accudisce con cura nel proprio nido.



Per i visitatori sarà necessario attendere ancora qualche tempo prima di poter ammirare il piccolo scorrazzare nel suo habitat, dato che trascorrerà i primi due mesi di vita al riparo nello spazio interno.

La specie dell'Okapi, tipica della Repubblica Democratica del Congo e spesso chiamata la "giraffa della foresta", si distingue per il suo aspetto unico. Il collo lungo, la testa affusolata e il corpo marrone scuro, ornato da strisce bianche sulle zampe e sul posteriore, rendono l'Okapi un animale di rara bellezza e fascino. Nonostante la loro eleganza, sono classificati come specie a rischio di estinzione, principalmente a causa di deforestazione e caccia illegale.

Il Parco Zoo Falconara non solo ospita questi magnifici animali ma è anche l'unico in Italia a farlo. La struttura è attivamente coinvolta in iniziative internazionali come l'Okapi Conservation Project e partecipa all'European Endangered Species Programme (EESP), mirando a preservare queste creature per le generazioni future.

