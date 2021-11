Le zebre sono bianche a strisce nere o nere a strisce bianche? Ecco svelata l'illusione

La zebra rappresenta uno degli animali più iconici del continente africano e la sua caratteristica distintiva è la colorazione bicromatica del manto. Pur appartenendo alla famiglia degli equidi, le zebre non sono mai state addomesticate a causa dell'indole selvaggia e diffidente. Ma vi siete mai chiesti quale sia il "vero colore" delle zebre?

La colorazione delle zebre è un motivo molto appariscente, se confrontato ai toni tipicamente associati alla savana, e non si basa su una trama comune a tutti gli esemplari, ma differisce a seconda della specie e dell’individuo.

Attualmente sono tre le specie di zebra presenti nel continente africano, ovvero la zebra di pianura, la zebra di montagna e la zebra di Grevy. Tutte presentano pattern diversi del manto, potendo presentare strisce sul corpo e non sulla gambe, e colorazioni variegate della porzione scura, che vanno dal nero al marrone scuro.

Anche se i motivi possono differire per forma, dimensione, estensione e colorazione, per tutte le zebre la verità sul segreto della loro bicromia è una soltanto, secondo quanto afferma Tim Caro, ecologo evoluzionista dell’Università della California: hanno la pelle nera.

Ma ciò non risponde del tutto al dubbio sulla conformazione del manto. Per tale motivo lo scienziato suggerisce di rivolgersi all’analisi di uno speciale tipo di cellule che fornisce la colorazione, ovvero i melanociti.

“Sebbene le zebre abbiano la pelle nera, diversi processi di sviluppo determinano il colore della loro pelliccia, proprio come una persona dalla pelle chiara può avere i capelli scuri” ha dichiarato Caro.

Se guardiamo una zebra, quindi, la maggioranza di peluria chiara rispetto a quella scura e il ventre candido degli animali potrebbero indurci a pensare che le zebre siano bianche con strisce nere, ma non è così.

I peli traggono origine da strutture dell’epidermide, dette follicoli, i quali contengono i melanociti. Queste cellule producono un pigmento, noto come melanina, che determina il colore di pelle e peli. Un alto contenuto di melanina porterà a colorazioni più scure, mentre un basso contenuto provocherà colorazioni più chiare.

Da studi effettuati sul manto delle zebre è emerso che il loro manto possiede una grande quantità di melanina. Quindi come si spiega la presenza di strisce bianche? In questo caso la melanina risulta assente nella pelliccia bianca, poiché i follicoli, in corrispondenza della peluria bianca, deattivano la produzione di melanina da parte dei melanociti.

Il manto della zebra, dunque, possiede follicoli che, in condizioni standard, attivano i melanociti che producono melanina e inducono una colorazione naturale nera del manto. Ciò ci permette di giungere alla conclusione che le zebre sono nere a strisce bianche.

Secondo uno studio passato, inoltre, tale colorazione sarebbe un utile mezzo per contrastare l’azione di insetti nocivi che posso trasmettere malattie mortali per la specie di equidi, rispondendo anche al quesito sul perché le zebre hanno le strisce.