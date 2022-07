Tra le zebre si nasconde un altro animale, lo vedi? Verifica visiva di 10 secondi

Rientrare tra i migliori risolutori di illusioni ottiche non è semplice. Tuttavia, anche prendere parte a una "verifica visiva" a tempo può risultare complesso. Non è un caso che in molti si stiano mettendo alla prova con un'immagine di questo tipo: anche tu puoi accettare la sfida dei 10 secondi.

In cosa consiste? Times of India e altri siti Web stanno chiedendo agli utenti di trovare l'altro animale, oltre alle zebre, presente nell'immagine. In questa sede rilanciamo l'intrigante sfida, che può far divertire sia i più grandi che i più piccoli in questo spensierato periodo estivo (nonché far scordare, per un momento, l'ondata di caldo record).

In realtà probabilmente non faticherai troppo a scovare l'altro animale, dato che non si tratta propriamente di un'illusione ottica o di un'immagine complessa, bensì di un semplice rompicapo. Tuttavia, riesci a trovare l'animale nell'arco di 10 secondi? Capisci bene che questo può risultare complesso e infatti non esattamente tutti sono riusciti nel potenzialmente arduo compito.

Una volta scovato l'animale, probabilmente ti chiederai come hai fatto a non vederlo prima, dato che è lì, proprio davanti ai tuoi occhi. Se sei alla ricerca di un indizio terminati i 10 secondi, potresti voler guardare in modo più attento in alto a destra.

