Zeiss lancerà degli inserti ottici per adattare Apple Vision Pro ai portatori di occhiali

La presentazione di Vision Pro ha portato con se tante notizie. In particolare, ce n’è una particolarmente interessante per gli utenti che portano gli occhiali da vista.

La forma del visore infatti non permette di indossare gli occhiali, ma Apple ha pensato a tutti. Il gigante di Cupertino infatti sta collaborando con Zeiss, per offrire degli inserti ottici personalizzabili in base alla prescrizione del proprio oculista. Tali inerti si attaccheranno magneticamente alle lenti di Vision Pro, per offrire una visione ed il tracciamento oculare preciso.

Al momento non sono state diffuse molte informazioni su tali inserti ottici: resta da capire quanto costeranno, ma Apple ha comunque specificato che dovranno essere acquistati a parte.

Secondo quanto trapelato, i portatori di occhiali avranno bisogno di una prescrizione valida per ottenere gli inserti, e non tutte le prescrizioni saranno supportate. Sono previste delle limitazioni che potrebbero impedire ad alcune persone di poter utilizzare il visore.

Nelle scorse ore si sono fatte largo anche varie ipotesi sul possibile arrivo di Vision Pro in Italia, ma almeno inizialmente l’Italia non dovrebbe figurare tra le nazioni in cui sarà disponibile. Nel comunicato stampa si fa riferimento solo al mercato americano, dove potrebbe debuttare nel corso del 2024 ad un prezzo di 3499 Dollari.