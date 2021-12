La Nuova Zelanda vieterà le sigarette per tutti coloro nati dopo il 2008

Scopriremmo l'acqua calda se vi dicessimo che il fumo fa male. Sono tanti i paesi e le leggi che vogliono aumentare le sanzioni verso le sigarette, ma la Nuova Zelanda da questo punto di vista ha deciso di fare un grande passo in avanti. Il paese si sta preparando, infatti, a vietare la vendita di sigarette a chiunque sia nato dopo il 2008.

In tutto il mondo il consumo di tabacco provoca oltre 7 milioni di morti all'anno ed è la prima causa di morte prevenibile. "Vogliamo assicurarci che i giovani non inizino mai a fumare, quindi stiamo cercando di creare una generazione senza fumo rendendo reato la vendita o la fornitura di prodotti del tabacco a coloro che hanno 14 anni quando la legge entrerà in vigore", ha affermato la dott.ssa Ayesha Verrall , funzionario sanitario della Nuova Zelanda. Oltre alla salute, ricordiamo, le sigarette fanno male anche all'ambiente.

In questo modo, almeno teoricamente, le nuove generazioni non potranno mai più comprare le sigarette, soprattutto perché la media alla quale le persone iniziano a fumare nella nazione insulare è di circa 15 anni. Non solo: il paese inizierà anche a ridurre il numero di negozi autorizzati a vendere sigarette (da 8.000 a sole 500 unità) e consentirà solo la vendita di tabacco a basso contenuto di nicotina.

Insieme a tutte queste restrizioni, i funzionari della Nuova Zelanda hanno affermato che saranno istituti gruppi di supporto per la dipendenza da nicotina e programmi di sensibilizzazione sulla salute pubblica. D'altra parte, nonostante questa nuova idea sia stata ben accolta dai più, secondo alcuni critici tale manovra non farà altro che creare un fiorente mercato nero.

In futuro, ci sono anche buone possibilità che la vendita di prodotti del tabacco verrà vietata del tutto e a tutte le fasce d'età. Cosa ne pensate di una legge del genere? Sareste d'accordo se fosse istituita anche in Italia? Perfino Philip Morris ha intenzione di non vendere più sigarette nel Regno Unito.