Zen4, i processori AMD Ryzen appaiono in store: ecco i presunti prezzi!

I processori AMD di nuova generazione sono ormai vicinissimi, con un leak sulla data di lancio dei Ryzen 7000 che parla del 29 agosto 2022 come giorno da segnare sul calendario per scoprire, finalmente, tutte le novità sull'architettura Zen4.

Come ormai da tradizione, anche quest'anno i processori in dirittura d'arrivo sono al centro di rumor e leak a cadenza pressoché giornaliera. A due settimane di distanza dal presunto reveal, oltretutto, non potevano mancare le prime indiscrezioni sui prezzi della nuova lineup.

Proprio in queste ore, uno store canadese ha pubblicato le inserzioni relative a quattro dei processori principali della Serie 7000 e per l'esattezza dal 7600X in su. I prezzi esposti sono i seguenti:

Ryzen 9 7950X – $1140 CAD ($892 US)

Ryzen 9 7900X – $777 CAD ($608 US)

Ryzen 7 7700X – $613 CAD ($480 US)

Ryzen 5 7600X – $423 CAD ($330 US)

Prima di iniziare a fare piani sulla futura configurazione, vale la pena ricordare che non esiste alcuna ufficialità o garanzia che questi prezzi rappresentino quelli reali. Tutt'altro, è plausibile che i prezzi reali siano sensibilmente meno elevati di quelli esposti, sebbene in rete già si parli di Ryzen 7000 più cari del 5000. La parte più interessante di questa notizia, però, riguarda la possibilità per gli utenti canadesi di preordinare i propri processori di nuova generazione e si tratta del primo store a permetterlo.