Zen5 sempre più vicina: l'APU Ryzen 8000 da 12 Core si mostra ancora!

La nuova generazione di processori AMD si avvicina a grandi falcate e con lei anche la nuova architettura Zen5. A inizio agosto 2023 ci eravamo lasciati con i primi dettagli tecnici sull'APU Ryzen 8000 da 12 Core "Strix Point"; tuttavia, finora era tutto ancora decisamente ipotetico.

Nelle ultime ore, in rete sono apparse delle schermate che andrebbero a confermare la struttura e le specifiche di questa interessante APU. Per l'esattezza, si parla di screenshot catturati tramite HWINFO e CPU-Z che mostrano più nel dettaglio alcuni degli aspetti più importanti del nuovo hardware.

Partiamo dal nome, che resta attualmente ancora un'incognita, benché in rete sia già circolato il naming "Ryzen 8050" per Strix Point. A ogni modo, sui tool per Windows viene definito come "AMD Eng Sample" mentre si fa riferimento alla grafica integrata come "AMD Strix - Internal GPU", con il resto del nome oscurato. Si legge chiaramente, invece, il codice STX1-A0 a 45W, altamente indicativo del fatto che si tratti di un processore mobile.

Quanto alla configurazione, siamo di fronte a una APU da 12 Core (4 Zen5 e 8 Zen5c "ad alta efficienza"), mentre la grafica integrata è da 16 CU e basata su architettura RDNA 3.5.

Nonostante la presenza degli screenshot renda questa configurazione più concreta, si tratta ancora di informazioni da prendere con la dovuta cautela, trattandosi di un Engineering Sample. Insomma, fino al lancio ufficiale può succedere ancora di tutto. Nel frattempo, di recente AMD ha svelato i suoi processori mobile con 3D V-Cache, di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione dell'Asus ROG Strix SCAR 17 X3D.