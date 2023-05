Zenfone 10, ASUS si lascia scappare il prezzo: costerà più del previsto

Lo Zenfone 10 di ASUS è in arrivo con un design rinnovato, che potrebbe non essere più quello di uno smartphone compatto da 5,9" ma quello ben più grande di un device con schermo da 6,3". Oggi, finalmente, è la stessa ASUS a darci un indizio sull'imminente lancio dello Zenfone 10, con un sito web dedicato.

Il sito, che si chiama All Eyes on Zenfone 10, toglie ogni dubbio sull'esistenza della proposta di fascia media del produttore taiwanese, pensata per affiancarsi al ROG Phone 7 per completare l'offerta ASUS di quest'anno (a proposito, avete letto la nostra recensione del ROG Phone 7 Ultimate?). Il portale permette agli utenti di effettuare un blind test della fotocamera di Zenfone 10.

Il blind test consiste nella valutazione di diverse fotografie scattate dallo smartphone compatto di ASUS (o da altri smartphone, chi lo sa!), e dovrebbe servire alla compagnia taiwanese per calibrare al meglio il software di elaborazione dei sensori fotografici del device. L'interesse dedicato da ASUS alla componente fotografica del suo smartphone, nettamente secondaria su Zenfone 9, sembra avvalorare i leak che stabilivano che lo smartphone avrà un sensore principale da ben 200 MP.

Stando a quanto riporta GizmoChina, poi, nei termini del sito web sarebbe riportato anche il prezzo del nuovo smartphone taiwanese: nello specifico, lo Zenfone 10 costerà 749 Dollari nella sua versione di base, ovvero quella con 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Secondo i leaker, lo smartphone sarà venduto anche con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria e con 16 GB di RAM e 256 GB di memoria. Il prezzo, inoltre, sembra essere di 50 Dollari più elevato di quello dello Zenfone 9, che nella sua variante di base costava 699 Euro.

La pubblicazione del sito web All Eyes on Zenfone 10, comunque, ci svela che la campagna promozionale dello smartphone è ormai in corso: a questo punto, un lancio estive del device non sembra affatto improbabile. D'altro canto, anche lo Zenfone 9 è stato lanciato a luglio, lo scorso anno.