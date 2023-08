ZenFone 10 non sarà l'ultimo smartphone ASUS: arriva la smentita

Nel weekend sul web si era sparsa la voce secondo cui ZenFone 10 potrebbe essere l’ultimo smartphone compatto di ASUS. In un rapporto pubblicato da Gizmochina si parlava di una profonda ristruttura interna per la società che avrebbe dovuto portare al pensionamento della gamma Zenfone per puntare solo su ROG Phone.

Con un comunicato stampa pubblicato sulle pagine del proprio sito web, però, ASUS ha voluto allontanare categoricamente tali voci. “Vorremmo rispondere alle voci secondo cui ASUS Zenfone 10 sarà l'ultima generazione della serie e che la linea di prodotti ASUS Zenfone verrà cancellata. Questo non è vero” si legge nella breve nota stampa dove ASUS spiega che “continueremo a puntare sulle nostre due principali linee di prodotti di telefonia, ROG Phone e Zenfone. ASUS ha un forte impegno nei confronti del business degli smartphone e dei clienti”.

ASUS invita anche gli utenti a restare sintonizzati per scoprire tutte le novità in arrivo nel 2024 sul mercato degli smartphone. Chiaramente, non è stata diffusa alcuna informazione specifica, e probabilmente bisognerà attendere ancora qualche mese per saperne di più. ZenFone 10 è stato lanciato solo a fine giugno, e passerà ancora qualche mese prima di poter capire quali saranno le prossime mosse. Ricordiamo che su queste pagine è disponibile la nostra recensione di ASUS ZenFone 10.