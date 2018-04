Zenfone 5: ASUS mette in palio (solo per oggi) dei buoni sconto da 50 euro

ASUS Zenfone 5 è finalmente disponibile per l'acquisto anche in Italia dalla giornata di ieri. Per festeggiare, l'azienda taiwanese ha dato il via a una promozione che consente agli utenti di "vincere" 50 euro di sconto.

In particolare, oggi ci sono 100 coupon da 50 euro in palio. I fortunati potranno, dunque, portarsi a casa Zenfone 5 a un prezzo di 349 euro, al posto di 399 euro. Per partecipare, vi basterà registrarvi con la vostra e-mail a questo link, a partire da ora!

Riportiamo quanto scritto da ASUS sul suo sito ufficiale: "Hai la possibilità di ricevere uno sconto esclusivo sul nuovissimo #ZenFone5 nella configurazione 4GB/64GB colore Midnight Blue, da utilizzare per l’acquisto dal 23 al 25 aprile incluso, solo fino ad esaurimento scorte"-

Vi ricordiamo che ZenFone 5 monta uno schermo S-IPS LCD da 6,2 pollici all-screen con risoluzione 2246x1080 pixel con tanto di notch. Il rapporto screen-to-body è del 90%, quindi le cornici sono piuttosto sottili. Lo smartphone monta una CPU Qualcomm Snapdragon 636, accompagnata da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Molto interessante anche il comparto fotografico, che sfoggia una dual camera posteriore da 12MP+8MP. La fotocamera frontale è da 8MP, mentre la batteria è da 3300 mAh.