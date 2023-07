Ecco Zens, il brand specializzato in caricatori wireless compatibili con Apple

Zens presenta oggi la gamma di soluzioni di caricabatterie wireless che mixano design a prodotti altamente tecnologici compatibili anche con i prodotti Apple.

Il marchio è stato il primo sul mercato in Europa ed Asia ad introdurre il caricabatterie certificato Qi ed il primo alimentatore wireless triplo per iPhone, AirPods ed Apple Watch. I suoi caricabatterie garantiscono il rispetto degli standard più elevati e sono certificati anche dal marchio Apple, oltre ad essere compatibili con l’hardware che supporta lo standard di ricarica wireless Qi.

Il produttore ha anche sviluppato una soluzione smart per gli uffici. Zens spiega che la sua soluzione di ricarica wireless intelligente permette di raccogliee dati e visualizzare statistiche in tempo reale attraverso un’app dedicata, mentre un sensore integrato direttamente nel caricabatterie wireless raccoglie i dati da ogni spazio lavorativo per fornire informazioni sull’occupazione dell’ufficio per gestire al meglio gli spazi, la corrente elettrica e la pulizia.

Sono tante le linee di prodotti sviluppate e brevettate:

l’Alluminium sfoggia un’estetica premium e minima ed è veloce, ultrasottile e realizzata in alluminio di alta qualità e può ricaricare più dispositivi inc ontemporanea

la serie Essential permette di ricaricare i propri dispositivi a casa o in ufficio ed è composta da caricatori pratici e leggeri da poter portare ovunque

la serie Liberty invece è realizzata con materiali unici come vetro e tessuto e si contraddistingue per prodotti eleganti ed efficienti

la serie Travel comprende alimentatori wireless da viaggio

la serie Modular rappresenta l’abbinamento perfetto per creare una stazione di ricarica wireless

Presenti anche nel listino caricabatterie compatibili con il MagSafe di iPhone 12 e modelli successivi, oltre che una gamma di caricatori compatibili con la modalità Standby di iOS 17.