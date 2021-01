Zepp e Amazfit al CES, la lineup 2021: tra smartwatch, auricolari e tapis roulant

Dopo aver trattato l'arrivo di Amazfit GTR 2e e GTS 2e in Italia, torniamo a trattare la lineup di Huami e dei brand Amazfit e Zepp presentate durante l'edizione 2021 del CES (Consumer Electronics Show). Tra i prodotti coinvolti non ci sono solamente smartwatch, ma anche auricolari, tapis roulant e altro.

Oltre ai succitati GTR 2e e GTS 2e, la società ha mostrato durante la kermesse, lato smartwatch, Amazfit Bip U e Amazfit Neo. Si tratta di dispositivi che conosciamo già e che potete approfondire mediante il portale ufficiale della società. I due prodotti vengono venduti rispettivamente a 59,90 euro e 39,90 euro. Si è poi fatto riferimento alla smartband Amazfit X, altra "vecchia" conoscenza.

Rimanendo sempre in casa Amazfit, la società ha messo in mostra gli auricolari ergonomici silenziosi Amazfit Zenbuds, già in vendita in Italia, nonché gli auricolari sportivi wireless Amazfit PowerBuds, anche questi già disponibili. Infine, non vanno dimenticati il tapis roulant pieghevole con altoparlanti surround e design minimalista Amazfit AirRun, che era già stato svelato e può essere approfondito mediante il portale ufficiale, e un altro prodotto che già conosciamo, ovvero Amazfit Smart Scale.

Per quel che concerne Zepp, i prodotti esposti al CES 2021 sono Zepp Z, Zepp E Square e Zepp E Circle. Si tratta di prodotti che già conosciamo, ma durante l'evento il brand ha voluto ribadire la sua presenza e il fatto che in appena quattro mesi gli smartwatch Zepp sono entrati nel mercato in più di 20 Paesi.

Insomma, Amazfit e Zepp hanno messo in mostra parecchi prodotti durante la kermesse.