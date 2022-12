Zibra Smoke & Fire è la nuova IA per Unity che è in grado di simulare fumo e fuoco in 3D

Zibra ha svelato “Zibra Smoke & Fire”, un nuovo tool per Unity 3D basato sull’intelligenza artificiale che può essere utilizzato per la creazione di effetti di fumo e di fuoco in 3D in tempo reale.

Come si può vedere direttamente nel video presente in apertura, il plugin per Unity sfrutta un’intelligenza artificiale per creare simulazioni 3D di fumo, polvere, nebbia e fuoco in maniera estremamente accurate ed in tempo reale. Questo processo avviene tramite una simulazione fisica personalizzata che, mixata ad una tecnologia di rappresentazione degli oggetti, consente di sviluppare esperienze in alta qualità con effetti di fumo e fuoco che si comportano in maniera naturale.

Zibra Smoke & Fire mette a disposizione degli sviluppatori un’ampia platea di possibilità: il tool può essere utilizzato per creare simulazioni in alta qualità nei mondi virtuali, ma anche per effetti visivi dinamici in ambienti interattivi, oltre che nei videogiochi e nel settore industriale.

A disposizione di coloro che la utilizzeranno arriva anche un set di strumenti che consente di regolare le proprietà fisiche e visive del fuoco o fumo, modellandole in maniera avanzata. L’IA mette a disposizione tre modalità: fumo, fumo colorato e fuoco, ed una dozzina di parametri di personalizzazione.

Zibra ha messo a disposizione una versione early access di Smoke & Fire, a cui si può accedere direttamente attraverso questo indirizzo.