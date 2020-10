Zidane, quando vinse il Pallone d'Oro il fuoriclasse francese?

Ce lo ricordiamo bene noi italiani, Zinedine Zidane: autore di magie su magie con la maglia della Juventus, il fuoriclasse francese ha lasciato una storia indelebile nella storia del nostro calcio anche a causa di quella leggendaria testata rifilata a Marco Materazzi durante la finale dei Mondiali del 2006.

Mettendo da parte quell'episodio, comunque, il ricordo dello Zidane calciatore fa ancora brillare gli occhi a tutti gli appassionati di calcio: i tifosi juventini ebbero la fortuna di poter ammirare con la loro maglia, tra il 1996 e il 2001, uno dei giocatori più estrosi e geniali della sua generazione.

Proprio in quell'arco di tempo, non a caso, Zizou fu premiato con il massimo riconoscimento a cui un calciatore possa aspirare: il 1998, infatti, vide il nostro Zinedine portare a casa il suo primo e unico Pallone d'Oro, in quello che per lui fu effettivamente un anno da incorniciare.

Come tutti ricorderete, infatti, quell'estate la Francia trionfò al Mondiale casalingo anche e soprattutto grazie alla doppietta messa a segno da Zidane nella finale contro il Brasile (battuto 3-0, a segno anche Petit). Un ricordo decisamente amaro per i nostri azzurri, usciti ai quarti di finale proprio contro i cugini d'oltralpe (anche in quell'occasione, tra l'altro, Zinedine risultò fondamentale durante i calci di rigore).

A proposito del fuoriclasse francese: vi ricordate di Zidane in Asterix alle Olimpiadi? Il celebre calciatore fu uno dei tanti sportivi a comparire nel film con Gerard Depardieu.