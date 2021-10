Grande Zimbabwe, la 'misteriosa' storia di una città medievale dell'Africa

Grande Zimbabwe era una città africana medievale che si trovava un tempo vicino a Masvingo, nello Zimbabwe. Intorno al 1100 d.C. le persone vivevano in prosperità in questo luogo... che venne abbandonato - senza un motivo chiaro - nel corso del XV secolo. Oggi di Grande Zimbabwe restano soltanto delle rovine.

Secondo gli esperti, la città è stata progettata in modo tale da potersi adattare alla sua popolazione e ai suoi ruoli che cambiavano nel tempo, raggiungendo un'area di quasi 720 ettari. Sono tre le strutture che formano Grande Zimbabwe: il Great Enclosure, le Valley Ruins e il Hill Complex.

L'Hill Complex è l'area più antica, con alcuni studi che suggeriscono che possa essere stata costruita già nel 900 dopo Cristo e si crede sia stato il centro religioso del sito; il Great Enclosure è un'area circolare murata di 250 metri risalente al XIV secolo e potrebbe essere servita, pensano gli esperti, per conservare i cereali o per ospitare una residenza reale; mentre l'ultima area, le Valley Ruins, comprendono una serie di case di mattoni di fango situate vicino il Great Enclosure che suggerivano la presenza di 10.000 a 20.000 persone.

Non si tratta di una civiltà perduta (come la città d'oro dell'Egitto), perché il popolo dello Zimbabwe ha sempre saputo delle rovine e si ritiene che la città sia stata costruita dagli antenati degli Shona e da altri gruppi dello Zimbabwe. La città sembrava essere molto ricca, soprattutto grazie le miniere d'oro e la produzione di bestiame. Secondo una teoria popolare, i governanti di Grande Zimbabwe non avevano un controllo diretto sull'oro (estratto da una miniera distante 40 chilometri), ma piuttosto lo commerciavano con i minatori.

Le reali ragioni dell'abbandono e del declino del sito sono ancora sconosciute. Gli esperti credono che sia stata l'instabilità politica, la scarsità d'acqua e la carestia a causa dei cambiamenti climatici, il calo del commercio o perfino l'esaurimento delle miniere d'oro. Una delle opzioni più probabili, però, sembra essere quella della carestia. A proposito, in Madagascar sta avvenendo la prima carestia causata dal cambiamento climatico.