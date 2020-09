Zlatan Ibrahimovic sfoggia orgoglioso la sua NVIDIA RTX 3090 su Instagram

Zlatan Ibrahimovic non resterà con le mani in mano durante la quarantena. Il campione del Milan, risultato positivo al Coronavirus, ha infatti ricevuto a casa la nuova NVIDIA RTX 3090 e non appena gli è stata consegnata non ha perso tempo a sfoggiarla orgoglioso sul proprio account Instagram, con tanto di "io ce l'ho, e voi?".

Il fuoriclasse svedese non ha mai nascosto la propria passione per i videogiochi, ed infatti qualche tempo fa ha giocato con KeeGs su Twitch a Fortnite, improvvisandosi streamer nell'ormai celebre Battle Royal del gioco-fenomeno del momento. Non sorprende quindi la scelta della RTX 3090: Zlatan ha optato per il modello top di gamma della nuova serie di NVIDIA, d'altronde lui è uno che le cose o le fa bene o non le fa proprie.

Ibra non è l'unico giocatore appassionato di videogiochi: sono tanti infatti i calciatori professionisti che durante la quarantena hanno tenuto compagnia ai loro fan su Twitch giocando a Fifa o Fortnite. Paul Pogba del Manchester United ad esempio è un fan sfegatato di Call of Duty, il Kun Aguero del Manchester City è solito giocare ad Among Us e Rocket League. Anche Paulo Dybala e Douglas Costa della Juventus sono appassionati di videogaming e spesso pubblicano Storie sui loro account Instagram.

Nella giornata di ieri è arrivata la notizia che Among Us 2 è stato cancellato alla luce del successo ottenuto dal primo capitolo, che è stato a tutti gli effetti il fenomeno dell'estate. Intanto, NVIDIA ha fornito delle indicazioni sulla velocità della RTX 3090 nei giochi 4K.