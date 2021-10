Zodiac, una squadra di investigatori afferma di aver svelato l'identità del killer

Verso la fine degli anni '60 e alla fine degli anni '70, in California un serial killer chiamato Zodiac uccise 5 persone. I giornalisti iniziarono a parlare sempre di più di questo assassino a causa dei suoi messaggi di scherno inviati alla stampa. Le lettere erano scritte attraverso un cifrario che ancora oggi sembra essere indecifrabile.

Adesso, una squadra guidata da un ex agente dell'FBI crede di aver scoperto l'identità di Zodiac e, inoltre, ha perfino identificato un'altra vittima non collegata al killer dello zodiaco. Il team di investigatori crede che l'assassino fosse Gary Francis Poste, ex veterano dell'aereonautica statunitense deceduto nel 2018.

Gli esperti credono di aver trovato anche un'altra vittima di Zodiac, Cheri Jo Bates, assassinata nell'ottobre 1966. La ragazza, all'epoca 18enne, venne assassinata al Riverside City College e un mese dopo la sua morte alla polizia arrivò una lettera, scritta dal suo assassino, in cui erano presenti frasi simili ed errori di ortografia identici a quelli di Zodiac (uno di questi messaggi è stato decifrato dopo 51 anni).

La squadra di investigatori - composta da più di 40 membri - afferma di aver trovato diverse prove sulla vera identità dell'assassino, come la presenza di alcune cicatrici identiche a quelle raffigurate in un identikit del killer, un'impronta di tacco di uno stivale identificata in una scena del crimine e dei capelli trovati nel pugno chiuso di Bates.

Il cognome "Poste", inoltre, se utilizzato all'interno del cifrario usato per decodificare i messaggi del killer dello zodiaco, sembrerebbe creare un messaggio segreto; messaggio che non è stata ancora divulgato. Insomma, queste non sembrano essere prove schiaccianti, ma soltanto delle possibili teorie e ipotesi sull'assassino. Ci vorrà molto di più per trovare l'identità del serial killer... se mai verrà davvero trovata (messaggi in codice decifrati avevano scoperto l'identità del presunto omicida).