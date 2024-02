Questa zona ai confini del Sistema Solare è più grande del previsto

Oltre l'orbita degli otto pianeti noti del nostro Sistema Solare, si estende una regione misteriosa popolata da oggetti distanti noti come la Cintura di Kuiper. Fino ad ora, l'estensione di questa zona è stata oggetto di stime basate sulle scoperte di tali corpi celesti, ma recenti osservazioni stimano i confini di questo territorio.

La scoperta parla chiaro: questa fascia è ben più ampia di quanto precedentemente ipotizzato. La sonda New Horizons della NASA, dopo aver visitato il pianeta nano più celebre della Cintura, Plutone, e successivamente un piccolo oggetto chiamato Arrokoth, prosegue il suo viaggio attraverso questa fascia.

Grazie al Venetia Burney Student Dust Counter, uno strumento a bordo dedicato alla misurazione dei livelli di polvere cosmica, si è osservato che, contrariamente alle attese, la quantità di polvere rilevata non diminuisce. Questa, risultato di collisioni tra gli oggetti della Cintura, asteroidi, comete e bombardamenti di polvere interstellare, era prevista scarseggiare oltre i 50 AU, l'unità astronomica che misura la distanza tra la Terra e il Sole.

Eppure, la New Horizons, trovandosi ora a 55 AU, continua a rilevare dati significativi. Gli ultimi studi suggeriscono che la Cintura di Kuiper possa estendersi fino a 80 AU o anche oltre, lasciando presagire l'esistenza di numerosi oggetti ancora non scoperti in questa regione remota. "Le osservazioni dirette della New Horizons ci stanno permettendo di fare scoperte in aree del Sistema Solare finora inesplorate" ha dichiarato Alex Doner dell'Università del Colorado a Boulder, aggiungendo che l'ipotesi di una Cintura di Kuiper estesa apre nuovi scenari nella comprensione delle dinamiche più distanti del nostro sistema planetario.