Una zona inabitata tra la due Coree è diventata un paradiso terrestre, ecco come

La zona demilitarizzata che si trova tra la Corea del Sud e la Corea del Nord è rimasta inaccessibile per 70 anni; a causa di questo, la fauna e la flora del luogo sono riusciti a prosperare, su un lembo di terra a malapena visitato dall'uomo.

Per segnare il 70° anniversario della fine delle ostilità tra le "due Coree", grazie ad un armistizio, il progetto Arts & Culture di Google ha rilasciato diverse immagini che mostrano l'incredibile biodiversità di questo tratto di terra di circa 250km, rimasto indisturbato per decenni.

"Dopo la Guerra di Corea, la zona demilitarizzata ha visto un'interferenza umana minima per oltre 70 anni, e la natura danneggiata è riuscita a ristabilirsi da sola. Il risultato è la nascita di un nuovo ecosistema mai visto intorno alle città, che è diventato un santuario per gli animali selvatici." Questo è quanto possiamo leggere sul sito, che offre anche un tour virtuale delle zone naturali e storiche.

Nella sua estesa biodiversità, il luogo ospita piante e animali estremamente rari, molti dei quali sono completamente unici per la Corea. Il 38% di questi, inoltre, sono specie a rischio.

Le fotocamere automatiche installate dall'Istituto Nazionale dell'Ecologia sudcoreano sono riuscite a catturare le immagini di diversi animali muoversi liberamente in una vasta gamma di ambienti, tra cui montagne innevate, paludi e foreste. Nelle foto possiamo anche scorgere, per la prima volta in 20 anni, l'orso tibetano, una specie in declino a causa della caccia e della riduzione dell'habitat.

I ricercatori e le organizzazioni ambientaliste stanno ora intimando di agire per la tutela dell'ambiente della zona demilitarizzata, anche se ciò dovrà necessariamente richiedere uno sforzo collaborativo tra le due nazioni. Una prospettiva improbabile, poiché l'armistizio del 1953 non rappresenta un trattato di pace tra i due stati, ufficialmente ancora in guerra.