Nella 'zona di nessuno' tra Corea del Nord e del Sud ci sono animali e piante rare

Tra la Corea del Nord e quella del Sud può essere trovata la "zona di nessuno", ovvero una grande area smilitarizzata che continua a esistere 70 anni dopo l'armistizio della guerra di Corea. Nel frattempo, vista l'assenza dell'umanità, flora e fauna rare sono prosperate in questa striscia di terra incontaminata.

In questo spazio di 257 chilometri e che si trova al confine tra i due paesi, circondata da recinzioni e mine antiuomo, è possibile trovare una grande biodiversità.

"Dopo la guerra di Corea, la zona smilitarizzata ha avuto un'interferenza umana minima per oltre 70 anni e la natura danneggiata si è ripresa da sola", ha affermato il sito web Google Arts & Culture. "Di conseguenza, ha costruito un nuovo ecosistema che non si vede nelle città ed è diventato un santuario per la fauna selvatica."

In questo luogo rigoglioso è possibile trovare piante e animali unici per la Corea e che sono attualmente anche a rischio di estinzione. Stiamo parlando di gru, cervi muschiati, orsi e capre di montagna, nonché lontre che "si muovono liberamente lungo il fiume" tra i due paesi e altri animali che possono essere trovati nelle cime innevate della zona.

Le telecamere hanno anche osservato un orso nero asiatico per la prima volta in 20 anni. Nel luogo vivono 6.168 specie selvatiche tra piante, mammiferi, uccelli, anfibi, rettili, pesci d'acqua dolce e invertebrati. Ricercatori e organizzazioni continuano a chiedere una protezione ambientale per la zona smilitarizzata, ma per averla le due Coree dovrebbero collaborare.

Cosa alquanto difficile.