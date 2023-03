La 'Zona del Silenzio' è un luogo mistico o sfortunato? È tutta una menzogna

Nella Riserva di Mapimí a Durango, in Messico, vi è un luogo dove segnali radio e TV non funzionerebbero: la “Zona del Silenzio”. Il sito, inoltre, fece da scenario all’impatto di un missile americano lanciato da White Sands, nel 1970, e da quel momento divenne oggetto di discussione.

Ormai la “Zona del Silenzio” è globalmente è nota per essere location di eventi strani, perciò è diventata anche una meta turistica del Durango. Se l’avversione dell’area alle onde radio e l’impatto di un missile non sono abbastanza per suscitare in voi sorpresa, sappiate che in loco sarebbero nati animali e piante anormali. C’è chi addirittura afferma di aver udito conversazioni da un altro mondo.

Ad alimentare la leggenda sono i zoneros (le guide turistiche) che affermano che l’impatto del missile partito da White Sans sia stato causato dalle forti onde magnetiche dell’area, ree di ostacolare anche le comunicazioni via radio o il normale funzionamento di bussole.

Ovviamente, non c’è nulla di mistico nella narrazione dei zoneros: Andrea Klaus, che ha dedicato una parte della sua tesi sulla Riserva della Biosfera di Mapimí alla Zona del Silenzio, ha chiarito che non c’è niente nella riserva che ostacoli le comunicazioni a distanza; mentre, per quanto riguarda gli animali deformi, si è espresso così: “Le affermazioni sulle mutazioni si riferiscono a fenomeni naturali; i triangoli sono una normale variante del modello nelle popolazioni di tartarughe di Bolson e i cuscinetti del nopal coyotillo assumono una sfumatura viola durante un periodo di siccità”. Le cause, invece, della caduta del missile sono da attribuire a un errore umano o ad attrezzatura difettosa.