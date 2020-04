In zone boschive disseminate in Amazzonia trovate prove dell'agricoltura di 10.000 anni fa

La savana dei Llanos de Moxos nella Bolivia settentrionale è disseminata di migliaia di macchie di foresta. Molte di queste isole forestali, come le chiamano i ricercatori, sono ritenute essere i resti dell'impronta umana dall'inizio e metà dell'Olocene.

Grazie ad una nuova analisi dei sedimenti trovato in alcune di queste isole, i ricercatori hanno scoperto che questi punti sono stati usati per coltivare manioca (una radice commestibile) poco più di 10.000 anni fa. Questa tempistica li colloca circa 8.000 anni prima di quanto gli scienziati avessero precedentemente affermato, indicando che le persone che vivevano in questa parte del mondo avevano un vantaggio non indifferente sulle pratiche agricole.

I risultati suggeriscono che l'Amazzonia sudoccidentale può unirsi alla Cina, al Medio Oriente, alla Mesoamerica e alle Ande come una delle aree in cui è iniziata la coltivazione di piante organizzate. "Archeologi, geografi e biologi hanno sostenuto per molti anni che l'Amazzonia sudoccidentale fosse un probabile centro di domesticazione delle piante perché molte importanti culture come manioca, zucca, arachidi e alcune varietà di peperoncino e fagioli sono geneticamente molto vicine alle piante selvatiche che vivono qui", afferma lo scienziato Umberto Lombardo dell'Università di Berna, in Svizzera.

Molte di queste isole forestali si sarebbero formate a causa del modo in cui l'attività umana cambiò la qualità del suolo. "Le isole forestali antropiche sono completamente artificiali e non sfruttano le caratteristiche paesaggistiche preesistenti", osservano i ricercatori nello studio. Ci sono migliaia di isole forestali nella regione e i ricercatori hanno usato i dati di telerilevamento per mappare 6.643 di esse.

Il team ha anche esaminato 82 di queste isole, estraendo campioni di sedimenti. In base ai risultati, oltre alla manioca e alla zucca, il suolo di diverse isole ha anche rivelato segni di mais, coltivato intorno ai 6.850 anni fa. Il team ha analizzato solo una parte delle isole forestali che esistono ancora sul paesaggio, e c'è molto spazio per ulteriori ricerche. Questo, infatti, potrebbe essere uno dei luoghi di nascita dell'addomesticamento delle piante.