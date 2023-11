In uno Zoo è appena nato uno degli animali più rari della Terra

Nel rinomato Chester Zoo di Cheshire, si è verificato un evento straordinario che ha catturato l'attenzione del mondo: la nascita di un rinoceronte nero, uno dei mammiferi più rari del pianeta. La piccola femmina, figlia di Zuri, è atterrata con grazia sul morbido terreno sabbioso del suo recinto, rimanendo da allora inseparabile dalla madre.

Questo momento, atteso per ben 15 mesi, è stato un privilegio incredibile per gli addetti ai lavori, specialmente perché è insolito per un rinoceronte partorire durante le ore diurne. La piccola, ancora senza nome, è descritta come sana, ben nutrita, curiosa e piena di energia. Tuttavia, la specie a cui appartiene, il rinoceronte nero africano (Diceros bicornis), è in grave pericolo.

Un tempo numerosi nelle decine di migliaia, oggi ne rimangono solo circa 6.500 esemplari in natura, con diverse sottospecie già estinte e la maggior parte in pericolo critico a causa del bracconaggio e della perdita dell'habitat. Il rinoceronte nero orientale (Diceros bicornis michaeli), la sottospecie di Zuri e della sua cucciola, è stato recentemente salvato dall'orlo dell'estinzione. Questa nascita rappresenta un passo positivo nel programma di allevamento di specie in pericolo nei zoo europei, mirato a salvaguardare la specie.

Gli esperti del Chester Zoo hanno lavorato per anni alla riproduzione dei rinoceronti neri, in collaborazione con altri zoo europei, per mantenere una popolazione geneticamente sana in Africa. Uno degli aspetti chiave del successo è il monitoraggio attento degli ormoni riproduttivi nelle feci dei rinoceronti, che aiuta a determinare quali maschi e femmine accoppiare e quando. Nel 2019, il Chester Zoo ha contribuito a un progetto ambizioso che ha riportato un grande gruppo di queste creature, allevati nei zoo europei, in un parco nazionale in Ruanda.

Oggi, meno di 600 rinoceronti neri orientali si trovano in Kenya, Tanzania e Ruanda. Sebbene queste popolazioni sembrino aumentare lentamente dopo l'implementazione di misure di protezione intense, il tempo non è dalla loro parte. Ogni madre rinoceronte nero può avere solo un figlio alla volta e il periodo di gestazione dura fino a 16 mesi. Con il continuo bracconaggio e la perdita dell'habitat, alcuni scienziati ritengono che i programmi di allevamento in cattività siano cruciali per la sopravvivenza della specie.