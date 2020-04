In uno zoo del Belgio è nata una strana e particolare amicizia tra orangutan e lontre

Questa storia proviene da uno zoo del Belgio e racconta di come due specie diverse, che in natura non sono in contatto, abbiano stretto una grande amicizia.

Ci troviamo nel Paira Daiza, uno zoo che si trova in Belgio, dove i protagonisti di questa storia sono un gruppo di lontre e di orangutan che hanno stretto, a discapito di tutto, un profonda e duratura amicizia. Una famigliola di tre orangutan del Borneo ha stretto un profondo legame con il gruppo di lontre dello zoo e, cosa sorprendente, queste due specie, in natura, non sono in contatto. I nomi di questi orangutan sono Ujan, Sari e Berani e si tratta di una piccola famigliola che è giunta nello zoo belga nel 2017 dopo che sono stati trasferiti da uno zoo della Germania.

Non appena gli addetti dello zoo hanno osservato che tra queste due specie è nata una profonda amicizia hanno deciso di metterli nello stesso ambiente, così che si facessero compagnia e trascorressero il tempo insieme. Le lontre stesse, durante la loro giornata, decidono di uscire dall'acqua per andare incontro agli orangutan, che si trovano in una zona asciutta, per iniziare i giochi e passare del tempo in maniera più spensierata e divertente. Vi è da dire che gli orangutan sono primati estremamente intelligenti e con loro noi condividiamo circa il 97% del DNA.

Vivono nel Borneo e in Sumatra e, visto che sono animali estremamente arguti, lo zoo è molto attivo nei confronti dei 5 esemplari totali di questa specie e gli addetti, con loro, intraprendono sessioni di giochi mentali, rompicapo ma anche sfide fisiche. Purtroppo, però, come un film già visto, queste specie sono minacciate dalle attività antropiche. La deforestazione ha visto una riduzione del loro habitat e, come spesso avviene, questo comporta una riduzione del loro numero. Sembra, infatti, che negli ultimi sessanta anni il numero di orangutan sia diminuito del 60%.