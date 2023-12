Zoo giapponese annienta 'per errore' il 75% dei suoi scoiattoli, ecco come

Lo zoo di Inokashira Park a Tokyo, Giappone, si trova di fronte a un misterioso e tragico evento: la morte di 31 dei suoi 40 scoiattoli in una settimana, potenzialmente a causa di un avvelenamento accidentale. Questa situazione ha scatenato un'indagine per scoprire la causa della morte improvvisa di questi roditori.

Il 4 dicembre, i custodi dello zoo avevano somministrato a tutti gli scoiattoli un farmaco antiparassitario, oltre a spruzzare le gabbie degli scoiattoli con insetticida, come parte delle misure igieniche standard.

Poco dopo il ritorno nelle loro gabbie, uno degli scoiattoli comuni giapponesi viene trovato misteriosamente senza vita. Nel corso della settimana successiva, altri scoiattoli hanno seguito il tragico destino di questo sfortunato numero 1, portando a un totale di 31 decessi registrati entro la mattina dell'11 dicembre.

"Stiamo attualmente indagando sulla causa della morte e monitorando il progresso degli individui sopravvissuti. Ci scusiamo sinceramente per qualsiasi preoccupazione che ciò possa causare", ha dichiarato lo zoo. "Ci impegniamo a determinare la causa della morte attraverso test patologici e altri mezzi, e vi informeremo non appena i fatti saranno noti."

Dei campioni sono stati inviati a istituti di ricerca esterni come parte dell'indagine (sapete che per la scienza queste creature sono ingegnosi acrobati?).

Sebbene la dichiarazione dello zoo abbia affermato che i tre farmaci utilizzati sugli scoiattoli erano stati usati in passato e secondo le istruzioni, lo zoo ha anche ammesso che "la possibilità di avvelenamento da parte dei farmaci non può essere esclusa". Nel frattempo, la struttura ha confermato che l'impianto degli scoiattoli è stato pulito e dichiarato sicuro, e mentre sono sotto osservazione, gli scoiattoli rimanenti sono tornati in mostra.

Quasi peggio di quando la California ordinò a dei bambini di ucciderli.