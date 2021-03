In questo zoo le scimmie possono vedere video in streaming: ecco cosa guardano

La vita negli zoo può essere abbastanza noiosa per gli animali che vi abitano. Poiché non si trovano in mezzo ai loro habitat naturali, infatti, sono alquanto limitati. Per questo motivo i ricercatori si premurano sempre a cercare loro nuovi stimoli... come quest'ultima trovata dello zoo di Korkeasaari a Helsinki, in Finlandia.

I ricercatori dell'Università finlandese di Aalto, hanno costruito una scatola con un monitor che permette alle scimmie dalla faccia bianca di riprodurre dei video. Il procedimento è molto semplice: dopo che il piccolo primato entra in una sorta di "cubo" trasparente, può scegliere quale filmato selezionare, che gli mostra altri animali dello zoo, arte astratta o scene della foresta.

"Abbiamo appreso che le scimmie prestano attenzione allo schermo, lo guardano e lo toccano", afferma la coautrice dello studio Vilma Kankaanpaa pubblicato sulla rivista Animals. I ricercatori hanno anche scoperto che le scimmie potevano riconoscere gli oggetti sullo schermo quando gli animali tentavano di mangiare le pietanze (come dei vermi) che stavano osservando.

Quali video sono stati i più guardati? Nonostante sia difficile dirlo con certezza, secondo gli esperti i "must watch" sono stati i filmati con protagonisti i vermi e le scene subacquee. Gli addetti ai lavori hanno anche notato che le scimmie si grattavano molto meno quando i video erano disponibili. Il graffio, infatti, può essere un segno distintivo di stress negli animali in cattività; la visione di questi filmati potrebbe attuare un effetto rilassante.

Ovviamente gli studi e le osservazioni sulla questione continueranno. Sicuramente questo primo esperimento è senza alcun dubbio davvero molto interessante!