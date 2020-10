Zoom si aggiorna: migliora la crittografia end-to-end, eventi a pagamento e app store

A un mese dall’introduzione dell’autenticazione a due fattori per PC e smartphone, l’app di videoconferenza Zoom si aggiorna con due grandi funzionalità inedite: un mercato di eventi virtuali chiamato OnZoom e una sorta di app store interno alla piattaforma in cui cercare e accedere rapidamente a tutti i prodotti in-app.

Partiamo da OnZoom, di cui potete vedere lo spot ufficiale caricato su Youtube allegato all’articolo. Questa è una nuova piattaforma di scoperta e monetizzazione di eventi di varie categorie, tra cui corsi di cucina, conferenze, stand up comedy e tanto altro ancora. Potenzialmente, ogni attività che si può svolgere su Zoom (o altre applicazioni di videoconferenza) potrà essere pianificata, promossa e venduta come evento digitale.

Chi vorrà organizzare tali eventi dovrà essere in possesso di un account Zoom a pagamento, mentre gli spettatori (fino a un massimo di 1.000) potranno guardarli con il loro account base. Tutti i pagamenti verranno elaborati tramite PayPal o carta di credito e i biglietti potranno essere acquistati anche come regali. Attualmente, la feature OnZoom sarà disponibile soltanto negli Stati Uniti in beta e nel corso del 2021 arriverà in tutto il mondo.

Segue poi l’integrazione di Zoom delle app di terze parti direttamente nelle chiamate, così da eseguire operazioni su Coursera, DropBox, Slack, SurveyMonkey e tanti altri servizi offerti da più di 35 aziende. Questo piano si chiamerà Zapps e, secondo la società, “aiuteranno a far emergere tutte le applicazioni necessarie per essere produttivi e consentono il libero flusso di informazioni tra i team prima, durante e dopo la riunione. Zapps va pensato come a un app store proprio dove ne hai più bisogno: in una riunione Zoom, chat, webinar, telefonate e persino nella directory dei tuoi contatti”.

Altre novità riguardano invece aggiornamenti alla crittografia end-to-end e alla sicurezza di Zoom, nota durante la quarantena per non essere il massimo; nuovi strumenti all’SDK e miglioramenti generali alla piattaforma.