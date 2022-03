Zoom aggiunge gli avatar stile Animoji: le videochiamate si fanno senza volto

Le Animoji di Apple sono apprezzate da un buon numero di utenti. Tuttavia, ora le funzionalità relative alle emoji che seguono i movimenti dell'utente, rappresentando una sorta di avatar virtuale di quest'ultimo, fanno un ulteriore passo in avanti. Infatti, Zoom ha introdotto la possibilità di effettuare videochiamate in questo modo.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge ed Engadget, nonché come ufficializzato tramite il blog ufficiale di Zoom, il noto programma per le videoconferenze adesso dispone di una funzionalità che consente di utilizzare un avatar di un animale al posto del proprio volto. In parole povere, non è più solamente possibile scegliere uno sfondo virtuale, ma l'utente ora può farsi sostituire anche, ad esempio, da un cane o un gatto, mostrandosi dunque alle altre persone in via completamente "digitale".

La funzionalità, attualmente in fase Beta, è accessibile mediante le impostazioni relative allo sfondo virtuale. Nella schermata legata a queste ultime c'è infatti ora la sezione dedicata agli avatar, che consente di applicare al volo il "filtro". La novità è in ogni caso disponibile dalla versione 5.10.0 di Zoom su Windows, macOS e iOS. Per chi non lo avesse capito, sì: gli avatar riproducono i movimenti della testa e le espressioni facciali della persona che si "nasconde" dietro a essi.

Zoom ha affermato che la funzionalità rispetta la privacy degli utenti, in quanto viene semplicemente effettuato un rilevamento dei movimenti ma non del volto delle persone. Per il resto, per ora ci sono solamente avatar relativi ad animali, ma l'azienda prevede di espandere la funzionalità in futuro.