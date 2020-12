Zoom continuerà a offrire videochiamate gratuite per le festività natalizie

Zoom ha annunciato che aumenterà il limite di durata delle videochiamate per gli account gratuiti durante le festività, rimuovendoli del tutto durante i giorni chiave in cui si svolgeranno le celebrazioni di Natale, Capodanno, Hanukkah e Kwanzaa.

Sebbene non gli serva alcuna pubblicità, dal momento che Zoom è tra le app più scaricate da AppStore del 2020, questa iniziativa non potrà fare altro che accrescerne l'utenza.

Le giornate in cui Zoom consentirà di effettuare riunioni illimitate sono:

dalle 10:00 ET di giovedì 17 dicembre alle 06:00 ET di sabato 19 dicembre

dalle 10:00 ET di mercoledì 23 dicembre alle 06:00 ET di sabato 26 dicembre

dalle 10:00 ET di mercoledì 30 dicembre alle 06:00 ET di sabato 2 gennaio

Come premesso, normalmente le riunioni gratuite con tre o più persone hanno una durata limitata di 40 minuti. Il modo per aggirare l'ostacolo esiste e sarebbe quello di cominciare una nuova riunione uscendo dalla stanza e creandone una nuova, ma rimane un fastidio che non può che farci piacere che venga rimosso almeno durante le festività, in modo da guardare meno il timer e pensare un po' di più agli affetti.

Si tratta di una bellissima iniziativa volta da un lato a ringraziare l'utenza per l'enorme fiducia accordata all'azienda, ma soprattutto di un modo per accorciare le distanze in un periodo unico nella storia mondiale come quello in cui ci ha catapultati questo 2020.



Vale la pena ricordare ai nostri lettori che oltre a Zoom esistono innumerevoli altre piattaforme in grado di offrire videochiamate e riunioni di qualità, sia gratuite che a pagamento.